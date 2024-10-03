Добровольческий украинский легион открыл набор рекрутов в Польше

Добровольческий украинский легион начал осуществлять набор солдат в польском городе Люблин. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны Украины.

Речь идет о наборе украинских граждан-добровольцев. Центр находится на расстоянии 85 километров от границы Украины.

2 октября глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не смогла создать украинский легион для помощи ВСУ на фронте, поскольку не нашла желающих служить в нем.

По словам министра, формирование соответствующего легиона было в рамках соглашения, между Варшавой и Киевом, однако польская сторона, как утверждает он, «не отвечает за вербовку».

Изначально предполагалось, что в легион могут вступить несколько тысяч человек, но «этого не произошло», отметил военный. Он добавил, что количество людей, которые должны были подать заявку, слишком мало.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое соглашение по безопасности между Польшей и Украиной обязует Варшаву предоставить площадку для создания добровольческого батальона из граждан Украины, покинувших страну и проживающих на территории Европейского союза.