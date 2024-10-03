Зеленский признал неготовность Запада сбивать российские ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Что касается союзников, готовы ли они сбивать (российские ракеты и беспилотники. — «Газета.Ru»)? Работаем с ними, пока что они не готовы», — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, в настоящее время идет работа над тем, чтобы Украину пригласили в НАТО, однако с достижением этой цели возникают определенные сложности. Украинский президент подчеркнул, что будет делаться все, чтобы достичь этого.

До этого Зеленский в Киеве рассказал новому генеральному секретарю Североатлантического альянса Марку Рютте о ситуации на фронте, напомнив о нуждах украинской армии в вооружениях. Также, по словам украинского президента, в ходе переговоров с Рютте он затронул так называемый «план победы» Украины.

В свою очередь сам Рютте назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине.

Ранее Украина начала производство снарядов по стандарту НАТО.