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У российско-финской границы зафиксировали самолет-разведчик из США

Flightradar: американский самолет пролетает вдоль российско-финской границы

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Alan Wilson/Wikimedia Commons

Около российско-финской границы зафиксировали американский стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint. Данные об этом появились в сервисе Flightradar.

По данным сервиса, американский самолет вылетел с аэродрома на северо-востоке Польши в 13:16 мск. С 14:30 мск самолет кружит над Финляндией вдоль границы с Россией. В 16:00 мск борт развернулся и двигался по тому же маршруту в обратном направлении.

В этот же день британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были обнаружены в небе над Черным морем западнее Крыма. По данным Flightradar, британский самолет вылетел из аэропорта Констанца в 11:15 по московскому времени и на 14:21 по мск продолжал вести разведку в западной части Черного моря.

В свою очередь самолет-разведчик ВМС США взлетел с военно-морской базы НАТО, которая находится на Крите.

Ранее в японском аэропорту нашли неразорвавшийся американский снаряд.

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