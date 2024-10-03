Украинский производитель БПЛА сообщил о похищении их главного инженера военкомами

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали главного инженера украинского производителя беспилотников Ptashka Drones. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«ТЦК выкрали нашего главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА прямо на улице по дороге на работу. До оформления бронирования оставалось меньше недели», — заявили в организации.

Там отметили, что этот сотрудник официально трудоустроен, у него имеются «справки о гражданско-правовых обязательствах перед военными частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов».

В компании также заявили, что в ТЦК Голосеевского района Киева были предоставлены все необходимые документы, однако «там решили, что уже завтра в учебке этот «стрелок» будет более полезным».

30 сентября украинская «Судебно-юридическая газета» сообщила, что сотрудникам ТЦК предписано вести видеорегистрацию своей работы по призыву граждан на службу в армию.

Ранее на Украине остановили призыв одной категории граждан.