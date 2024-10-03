Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский производитель БПЛА сообщил о похищении их главного инженера военкомами

Украинская компания Ptashka Drones: нашего главного инженера выкрали военкомы

close
Inna Varenytsia/REUTERS

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали главного инженера украинского производителя беспилотников Ptashka Drones. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«ТЦК выкрали нашего главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА прямо на улице по дороге на работу. До оформления бронирования оставалось меньше недели», — заявили в организации.

Там отметили, что этот сотрудник официально трудоустроен, у него имеются «справки о гражданско-правовых обязательствах перед военными частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов».

В компании также заявили, что в ТЦК Голосеевского района Киева были предоставлены все необходимые документы, однако «там решили, что уже завтра в учебке этот «стрелок» будет более полезным».

30 сентября украинская «Судебно-юридическая газета» сообщила, что сотрудникам ТЦК предписано вести видеорегистрацию своей работы по призыву граждан на службу в армию.

Ранее на Украине остановили призыв одной категории граждан.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами