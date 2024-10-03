«Хезболла» ведет бои с ЦАХАЛ в приграничье

Ливанское шиитское движение «Хезболла» ведет бои с израильской армией в приграничной зоне. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Манар.

В сообщении отметили, что в четверг, с раннего утра бойцы исламского сопротивления «Хезболла» продолжают сопротивление израильской армии, которая стремится продвинуться по нескольким направлениям на юге Ливана.

«Удары исламского сопротивления на сегодняшний день предотвратили любое враждебное продвижение Израиля на территорию Ливана», — рассказали тележурналисты.

По данным телеканала, бойцы «Хезболла» обстреливают артиллерийскими снарядами и ракетами места скопления солдат ЦАХАЛ, особенно ощутимый вред нанесли засады в рядах наступательных частей израильской армии.

3 октября Ливан запросил у российской стороны дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.