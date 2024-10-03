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В России призвали вывести ядерные объекты за рамки конфликта на Ближнем Востоке

Рябков: Россия обеспокоена возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Израиль может нанести ответный удар по Ирану, который может включать в себя атаку на иранские ядерные объекты. Такой сценарий недопустимо даже рассматривать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

»<...> Ядерные объекты как таковые, в любом случае, должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов», — заявил Рябков.

По словам замглавы российского МИД, в РФ видят повод для серьезной озабоченности в свете происходящих событий на Ближнем Востоке.

Рябков добавил, что в настоящее время международному сообществу, включая МАГАТЭ и его руководству, следует «возвысить голос», чтобы подчеркнуть недопустимость подобных сценариев на фоне «тревожных эскалационных сигналов из Израиля».

В заключение замглавы МИД РФ напомнил, что катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы. Это относится как с точки зрения экологии, так и общественного здравоохранения.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю, по данным израильских СМИ было выпущено более 400 ракет, что стало самой масштабной атакой за всю историю страны.

Израильтянка Юлия Генкина рассказала «Газете.Ru», как жители страны встретили иранский удар, а также объяснила, почему переживает из-за наземной операции Израиля в Ливане.

Ранее генштаб Израиля пригрозил Ирану ответным ударом.

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