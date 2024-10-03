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Военкор сообщил о продвижении ВС России в ЛНР

Военкор Громов: взятие под контроль ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военный корреспондент Федор Громов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы России сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. По его словам, участок фронта в Луганской народной республике (ЛНР) долгое время был статичным, однако сейчас там наблюдается серьезное продвижение российских сил.

«Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», — отметил Громов.

Согласно его прогнозам, полное взятие под контроль ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Он напомнил, что основные населенные пункты республики контролируются ВС РФ, осталась лишь небольшая цепочка сел на границах с Харьковской областью и частью Донецкой народной республики (ДНР), находящейся под Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Накануне полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский заявил, что ВС России приближаются к границам ДНР и ЛНР на фоне сообщений о контроле РФ над Угледаром.

До этого сообщалось, что российские подразделения разгромили элитную 72-ю механизированную бригаду ВСУ имени «Черных запорожцев», захватив ее флаг и трофеи в Угледаре.

Ранее в ЛНР рассказали о бегстве украинских солдат со своих позиций.

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