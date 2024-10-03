В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области после взрывов. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе в течение суток произошло более 400 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Федоров при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев результаты референдума до сих пор не признает. Часть региона, в том числе город Запорожье, пока остается под контролем ВСУ.

Ранее в Запорожье произошел теракт против бывшего судьи.