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В России за ночь сбили более 100 беспилотников

МО: средства ПВО ночью сбили 113 украинских дронов над регионами России

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MOD Russia/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских дронов в ночь на четверг. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Белгородской области, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и еще один — над Брянской.

2 октября Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer французского производства и 32 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 3 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинского дрона в городе Старый Оскол пострадал мирный житель. Вечером в среду глава региона также заявлял о ранении мужчины из-за беспилотника. Пострадавший находился в легковом автомобиле в селе Ясные Зори. В результате удара дрона по машине он получил слепые осколочные ранения предплечья, спины и поверхностные ранения бедра.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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