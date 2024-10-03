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Более 10 беспилотников сбили в Воронежской области

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении силами ПВО 10 БПЛА в Воронежской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Более 10 беспилотников были сбиты над Воронежской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО), никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в Воронежской области уничтожено более 10 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.

По предварительным данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Режим опасности атаки беспилотников, объявленный в регионе вечером 2 октября, сохраняется.

До этого украинский беспилотник был сбит системой ПВО над городом Старый Оскол Белгородской области. В результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, ей оказали помощь.

Ночью беспилотник ВСУ сбили также в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее военные РФ за сутки сбили 31 беспилотник ВСУ.

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