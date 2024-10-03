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Беспилотник сбили в Старом Осколе, пострадал мирный житель

Женщина пострадала в Старом Осколе при падении сбитого беспилотника

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Украинский беспилотник был сбит системой ПВО над городом Старый Оскол Белгородской области, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась», — написал губернатор.

В результате падения осколков БПЛА в трех частных домах были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, также поврежден легковой автомобиль, рассказал Гладков.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы, обход территории продолжится утром.

Ночью беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Поздно вечером 2 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее военные РФ за сутки сбили 31 беспилотник ВСУ.

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