Беспилотник сбили в Старом Осколе, пострадал мирный житель

Украинский беспилотник был сбит системой ПВО над городом Старый Оскол Белгородской области, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась», — написал губернатор.
В результате падения осколков БПЛА в трех частных домах были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, также поврежден легковой автомобиль, рассказал Гладков.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы, обход территории продолжится утром.
Ночью беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Поздно вечером 2 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее военные РФ за сутки сбили 31 беспилотник ВСУ.