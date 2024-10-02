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ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в трамвае в Тель-Авиве

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Ricardo Moraes/Reuters

Движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в трамвае в Тель-Авиве. Соответствующее заявление военное крыло ХАМАС — «Бригады «Аль-Кассам» — опубликовало в социальных сетях.

В ХАМАС заявили, что теракт произошел в результате операции «Яффо».

1 октября двое человек, вооруженные винтовками М-16, вошли в трамвай и открыли огонь по пассажирам, а затем устроили стрельбу на Иерусалимском проспекте в районе Яффо. В результате теракта погибли восемь человек. Оба террориста были ликвидированы.

В службе скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» журналистам рассказали, что у семерых раненых диагностировали травмы разной степени тяжести. При этом некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Теракт произошел незадолго начала ракетной атаки Ирана на Израиль.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Ранее службы безопасности Израиля предотвратили теракты ИГ (организация запрещена в России)* в Иерусалиме.

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