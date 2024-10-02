Скабеева опровергла сообщения о применении авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске

Телеведущая Ольга Скабеева опровергла информацию о том, что Вооруженные силы России применили авиабомбы ОДАБ-9000 по позициям украинской армии в Волчанске Харьковской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Пока отбой: речь не про ОДАБ-9000, не выдаем желаемое за действительное», — написала она.

Скабеева, сославшись на Минобороны России, заявила, что на кадрах запечатлен взрыв авиабомбы ФАБ-1500, а не ОДАБ-9000.

Незадолго до этого в сети появились кадры, на которых якобы снято первое применение осколочно-фугасной авиационной бомбы ОДАБ-9000 в зоне проведения спецоперации. О предполагаемом ударе ОДАБ-9000 по позиции ВСУ в Волчанске сообщал военкор Андрей Руденко.

2 октября издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сказано, что сообщения о первом применении в Волчанске ОДАБ-9000 вызывают сомнения. Как отмечают авторы материала, ранее российские конструкторы говорили о нецелесообразности оснащения универсальным модулем планирования и коррекции авиационных боеприпасов ФАБ-5000, то есть менее мощных, чем ОДАБ-9000. В связи с этим они задались вопросом, значит ли это, что инженеры передумали, и также допустили. что это могла быть вообще не авиационная бомба.

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