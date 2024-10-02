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Украинского комбрига обвинили в убийстве 10 следователей СК РФ

Украинского комбрига Келембета обвинили в гибели 10 следователей СК в Скадовске

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В России будут судить командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Келембета за убийство следователей СК РФ в Скадовске Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

По версии следствия, 9 ноября прошлого года Келембет находился на позиции бригады у города Херсона и отдал приказ своим подчиненным о нанесении удара двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Скадовску.

«В результате совершенного Келембетом террористического акта погибли 10 человек, 11 получили ранения различной тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших военные следователи СК России. Уголовное дело направлено в военный суд для рассмотрения по существу. Командир бригады ВСУ объявлен Россией в международный розыск.

В СК России до этого заявляли, что в отношении украинских военных, причастных к расправе над местными жителями и обстрелам домов в Курской области, возбудили два уголовных дела.

Ранее Москалькова потребовала осудить пытки российских солдат.

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