Жена бойца СВО сообщила о видео от ВСУ с пытками мужа

Украинские военные пытают российского пленного и требуют от его семьи совершить теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — заявил источник.

На видео российский боец СВО лежит на полу в помещении, похожем на гараж. Неизвестный избивает его дубинкой в течение минуты.

1 октября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин заявил, что данные ООН о пытках украинских солдат в отношении российских военнопленных очень важны, их необходимо предать огласке. Депутат подчеркнул, что представители России стараются на всех международных площадках говорить о действиях военнослужащих Вооруженных сил Украины в отношении военнопленных.

В периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине сказано, что с 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных сообщили о пытках.

Ранее на камере военного ВСУ обнаружили видео расстрела мирных жителей Курской области.