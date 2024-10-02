Бельгия изучает возможность отправить ВСУ гаубицы Caesar

Бельгия изучает возможность передать Украине три колесных гаубицы Caesar французского производства. Об этом сообщили в министерстве обороны королевства национальному информационному агентству Belga.

«Совет министров скоро рассмотрит возможность покупки и передачи Украине трех гаубиц Caesar», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что стоимость оружия — €12 млн.

В публикации отметили, что этот транш собираются осуществить в рамках январской инициативы Франции, совместно с другими европейскими странами поставить на Украину 72 гаубицы.

Этим летом стало известно, что Франция планирует передать Украине 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка. Поставки планируется осуществить до конца 2024 года. Также До Греция анонсировала передачу США 32 истребителя F-16 Block-30 с целью модернизации и последующей отправки Украине.

Ранее Германия тайно снабдила Украину большим количеством танков и боеприпасов.