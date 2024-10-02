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Сын погибшего экс-министра ЛНР рассказал об оставленной записке

Сын нашел записку в доме погибшего экс-министра ЛНР Константина Завизенова

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Yakutia.info

Сын бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики Константина Завизенова заявил, что обнаружил на столе в доме записку и алкоголь. Его слова передает Telegram-канал Mash.

По его словам, чиновник находился в запое в течение полутора недель. Его сын обнаружил на столе записку и бутылки с алкоголем, после чего услышал хлопок. Сам Завизенов лежал под елкой. Рядом с ним лежало ружье.

Вечером 1 октября Mash сообщал, что в Московской области был найден мертвым 50-летний экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. По его информации, тело мужчины обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе. В доме находился его несовершеннолетний сын. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Завизенов родился в 1974 году в Перми. Он являлся выпускником Пермского государственного технического университета.

В 2000-х Завизенов занимал должности в инвестиционных департаментах министерства энергетики, министерства промышленности и энергетики, а также в концерне «Росэнергоатом». С 2010 по 2016 год он возглавлял управление рисками в компании «Интер РАО ЕЭС». В 2022 году Завизенова назначили на должность министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. В прошлом году он ушел с этого поста.

Ранее СМИ рассказали о последних днях погибшего экс-министра ЛНР.

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