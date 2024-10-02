ВС России нанесли удар по живой силе ВСУ в Курской области

Бойцы подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Любимовка, Новый путь, Николаево-Дарьино, Плехово. Также были отражены пять контратак ВСУ.

Сообщается, что противник потерял до 30 военнослужащих. Российские войска продолжают уничтожать противника на территории Курской области.

1 октября группировка Вооруженных сил РФ «Север» поразила девять бригад ВСУ в Курской области.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что подразделения армии РФ продвигаются вперед в Курской области, оттесняя украинские войска. Он отметил, что российские войска продвинулись вперед на двух участках на курском направлении боевых действий.

Ранее сообщалось, что в приграничных с Украиной регионах возводят линию укреплений.