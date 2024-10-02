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На Украине назвали мифом силовую мобилизацию граждан

Представитель ТЦК в Харькове Романенко назвал мифом силовую мобилизацию

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Представитель территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в Харькове Сергей Романенко назвал мифом силовую мобилизацию украинских граждан. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

Как сказал мужчина, все сотрудники военных комиссариатов на Украине якобы действуют в рамках закона. Во время работы на улице они общаются с прохожими и оповещают их о необходимости посетить ТЦК.

При этом, по словам Романенко, работников территориальных центров комплектования всегда сопровождают полицейские. Одной из задач представителей правоохранительных органов является предотвращение нарушения общественного порядка со стороны граждан, уточнил он.

«Я скажу, что это (силовая мобилизация. — «Газета.Ru») больше миф», — подчеркнул мужчина.

Он обратил внимание, что в сети нередко появляются видео с конфликтами между гражданами и сотрудниками военных комиссариатов. Однако эти ролики являются «неполными», добавил Романенко.

28 сентября украинский танкист Владимир Кузько, попавший в плен к российским войскам, заявил, что работники ТЦК мобилизовали его на глазах у детей.

Это произошло в апреле 2023 года, когда мужчина вместе с детьми гулял в парке в городе Ромны в Сумской области. Представители территориального центра комплектования заставили его сесть в их машину, и уже через несколько дней гражданина отправили на поле боя.

Ранее украинский боец встретил в плену мобилизовавшего его сотрудника ТЦК.

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