Политолог раскрыл сценарии ответа Израиля на ракетный удар Ирана

Ответ Израиля на ракетную атаку со стороны Ирана может быть как жестким, так и символическим. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Саймон Ципис.

«Либо это будет массированный ответ — последует удар по стратегическим объектам Ирана, в том числе нефтяным и ядерным. Либо речь пойдет об ограниченных действиях, которые не будут предполагать существенного нанесения ущерба Тегерану», — пояснил эксперт.

Как считает политолог, Израиль, скорее всего, выберет некий средний вариант, то есть стоит ожидать символического ответа, но с причинением ощутимого урона Ирану. При этом произошедшее нельзя считать началом большой войны на Ближнем Востоке, поскольку дальнейшее развитие событий будет зависеть от операции ЦАХАЛ в Ливане, заключил Ципис.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в США заявили о срыве планов Израиля после ракетного удара Ирана.