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В силовых структурах рассказали о зачистке группировки ВСУ в Угледаре

ТАСС: зачистка группировки ВСУ в Угледаре практически завершена

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские военнослужащие почти завершили зачистку группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Угледаре, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Группировка противника в Угледаре практически зачищена», — сказал источник агентства.

По его словам, в ходе боев за город украинские войска понесли «огромные потери». Причиной послужил отказ Киева вывести солдат из населенного пункта, пока ему давали шанс.

1 октября российские военные корреспонденты сообщили, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли Угледар под свой контроль. По словам журналистов, военнослужащие ВСУ покинули почти все позиции в пределах города. Благодаря этому у российских солдат появилась возможность сфотографироваться с государственным флагом сразу в нескольких районах населенного пункта.

На следующий день советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что военнослужащие страны установили флаг РФ на здании администрации Угледара. Но, как он отметил, о полном взятии города говорить пока рано.

Комментируя ситуацию, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал потерю населенного пункта позором. На фоне произошедшего парламентарий призвал уволить министра обороны страны Рустема Умерова.

Ранее в администрации ДНР заявили, что в Угледаре остаются мирные жители.

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