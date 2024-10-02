«Хезболла» заявила о первом раунде столкновений с ЦАХАЛ

Руководитель медиагруппы боевиков Мохаммад Афиф заявил, что »Хезболла» находится только в первом раунде после столкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Его слова передает Reuters.

«Хезболла» находится «только в первом раунде» после столкновений с израильскими войсками на юге Ливана», — поделился Афиф.

Накануне он заявлял, что прямых наземных столкновений между представителями движения «Хезболлы» и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) нет.

Незадолго до этого представитель ЦАХАЛ объявил о начале проведения «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Также американское издание Military Watch Magazine писало, что удары иранских баллистических ракет нанесли серьезный ущерб военной инфраструктуре Израиля.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».