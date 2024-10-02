ВС России взяли под контроль Верхнекаменское в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается также, что был нанесен удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки и Часов Яра.

Общие потери противника составили до 855 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, две гаубицы FH-70. Российские войска также уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

1 октября российские военкоры сообщили о взятии войсками РФ Угледара. Официального сообщения Минобороны о взятии города на данный момент не поступало.

До этого глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин сообщил в своем Telegram-канале, что бои идут уже в черте города Угледара.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что до занятия Угледара российскими войсками остались считанные дни.

Ранее российские войска заняли село Крутой Яр в ДНР.