Российский флаг поднят над зданием администрации Угледара

Флаг России установлен на здании администрации Угледара, но говорить о взятии города пока рано. Об этом в интервью РИА Новости сказал советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, в городе пока остаются разрозненные части Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжается «зачистка», и на это потребуется какое-то время.

До этого сообщалось, что Украинский генштаб перестал упоминать в фронтовых сводках город Угледар.

В последний раз город фигурировал в отчете генштаба утром 1 октября. В этот день российские военкоры сообщили о взятии Угледара. По словам военного корреспондента Руслана Татаринова, автора Telegram-канала «Шепот фронта», подразделения ВС РФ заняли центр города.

Британская газета Telegraph писала, что в окружении в Угледаре могут находиться сотни украинских солдат.

По словам одного из бойцов ВСУ, который говорил с изданием New York Times, в Угледаре больше невозможно оставаться, поскольку удерживать позиции негде. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде Украины назвали позором потерю Угледара.