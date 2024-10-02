Адвокат заявил, что вина экс-замминистра обороны Иванова никак не подтверждается

Представитель защиты бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова заявил в Басманном суде Москвы, что доводы следствия в отношении его клиента голословны и не обоснованы, документально не подтверждены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката, причастность Иванова к инкриминируемому преступлению не подтверждена.

Иванова задержали 23 апреля. В обязанности военного на посту замглавы Минобороны, когда его возглавлял Сергей Шойгу, входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестованы Escalade, Gelandewagen и раритетное авто.