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«Хезболла» заявила об ударе по крупному скоплению сил армии Израиля на севере страны

«Хезболла» заявила об ударе по скоплению сил ЦАХАЛ в закрытой зоне Мисгав Ам

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Fatma Jomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло артиллерийский удар по крупному скоплению войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной на севере израильского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Отмечается, что ракетный и артиллерийский удар был нанесен в 7:15 (совпадает с Москвой).

«Добились прямого и точного попадания», — подчеркнули в «Хезболле».

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Как сообщили в израильской армии, в рейдах участвует 98-я дивизия, ранее действовавшая в секторе Газа. Наземным силам помогают ВВС и артиллерия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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