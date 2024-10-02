«Хезболла» заявила об ударе по крупному скоплению сил армии Израиля на севере страны

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло артиллерийский удар по крупному скоплению войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной на севере израильского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Отмечается, что ракетный и артиллерийский удар был нанесен в 7:15 (совпадает с Москвой).

«Добились прямого и точного попадания», — подчеркнули в «Хезболле».

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Как сообщили в израильской армии, в рейдах участвует 98-я дивизия, ранее действовавшая в секторе Газа. Наземным силам помогают ВВС и артиллерия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.