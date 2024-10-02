В США стало известно о возможности нанесения Израилем удара по ядерным объектам Ирана

Израиль предупреждал Иран о том, что при атаке на свою территорию ударит по объектам иранской ядерной или нефтяной инфраструктуры. Об этом, ссылаясь на чиновников из арабских стран, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По их словам, Иран ночью в понедельник сообщил некоторым арабским странам, что собирается нанести удар по Израилю. В ответ Израиль ясно дал понять Ирану, что ответит на любой удар по своей территории, независимо от масштабов такого удара. В частности, израильтяне пригрозили напрямую атаковать объекты ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что Израиль ответит на ракетную атаку Ирана по своей территории.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль.