В Иране предупредили об ударах по союзникам Израиля

В генеральном штабе Вооруженных сил Ирана после ракетного обстрела Израиля предупредили, что иранские военные нанесут удары по союзникам еврейского государства, если те вступят в прямое военное столкновение с исламской республикой. Об этом сообщает телеканал IRIB.

«В случае прямого участия союзников режима в агрессии и нападении на Иран вооруженные силы исламской республики подвергнут мощной атаке их центры и интересы на региональном уровне», — заявили в генштабе.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.