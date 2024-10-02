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В Израиле заявили о минимальном ущербе от атаки Ирана

В ЦАХАЛ назвали минимальным ущерб от иранской ракетной атаки на Израиль

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Amir Cohen/Reuters

Ущерб от ракетной атаки Ирана на Израиль оказался минимальным. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

По ее словам, это не было «демонстративным» нападением, поскольку каждая ракета несла в себе «сотни килограмм взрывчатки».

«Благодаря работе систем ПВО причинен минимальный ущерб. Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны», — написала Уколова.

Она также заявила, что иранский ракетный обстрел не нанес урона боеспособности израильских ВВС.

«Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», — добавила пресс-секретарь.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Иранское агентство Shafaqna сообщило, что ракетный удар со стороны Ирана уничтожил 20 истребителей F-35 Израиля, расположенных на аэродромах. Иранское агентство Tasnim написало о попадании ракет по базе ЦАХАЛ Неватим.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.

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