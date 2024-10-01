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В Госдепе анонсировали ответ Ирану на ракетную атаку по Израилю

Госдеп: США не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, но ответят Ирану

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Amir Cohen/Reuters

Соединенные Штаты США не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжал обостряться. Тем не менее мы ясно дали понять, что за эту атаку должны быть последствия», — заявил Миллер.

В качестве ответа, как заявил Миллер, Соединенные Штаты рассматривают сохранение и расширение уже существующих санкций против Ирана.

До этого информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Ирана сообщило, что Тегеран предупредил Россию и Соединенные Штаты перед ракетной атакой по Израилю, заявив, что будет атаковать только военные объекты.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.

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Удар Ирана по Израилю
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