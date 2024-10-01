Израиль продолжает удары по Ближнему Востоку

В ЦАХАЛ заявили о продолжении авиаударов по территории Ближнего Востока, несмотря на прошедший ранее ракетный удар Ирана по Израилю. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

«ВВС Израиля продолжают действовать в полную силу и сегодня вечером также продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», — заявил Хагари.

Представитель ЦАХАЛ утверждает, что противовоздушные силы Израиля и Соединенных Штатов, которые оказывали поддержку при отражении иранской ракетной атаки, сработали эффективно, показав высокий уровень взаимодействия.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран выпустил по целям в Израиле почти 200 баллистических ракет.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.