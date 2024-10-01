Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного комплекса (ПРК) «Хец». Об этом сообщает иранское агентство IRIB.

«КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК «Хец» гиперзвуковыми ракетами Fattah», — говорится в сообщении агентства.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

Впоследствии представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что Иран организовал атаку на еврейское государство в ответ на его удары по подземному штабу ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Тогда серьезно пострадал генеральный секретарь структуры Хасан Насралла, его спасти не удалось.

Еще одной причиной послужило ранение главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он подвергся атаке во время визита в Тегеран, и из-за полученных травм не выжил.

Ранее в Иране заявили об уничтожении 20 израильских истребителей.