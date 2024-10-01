Ракетная атака Ирана по Израилю завершена, израильские военные разрешили населению страны покинуть убежища. Об этом сообщает ТАСС.

«На данном этапе мы не наблюдаем дополнительных угроз со стороны Ирана. Можно выйти из защищенных помещений», — заявил официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Вечером 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

Пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) пригрозила еще более сокрушительными атаками со стороны исламской республики в случае, если Израиль отреагирует на ракетный обстрел. В организации добавили, что считают ракетный обстрел Израиля законным ответом на нарушение суверенитета Ирана. Среди причин атаки называют ликвидацию генсека движения «Хезболлах» Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами «Кудс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

Ранее сообщалось, что борт авиакомпании Red Wings не сел в Тель-Авиве из-за ракетной атаки Ирана.