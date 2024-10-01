Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN.

В публикации отмечается, что находящиеся в Израиле представители CNN за последний час насчитали десятки ракет, пролетевших над Тель-Авивом, Иерусалимом и Хайфой.

Вечером 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

Пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) пригрозила еще более сокрушительными атаками со стороны исламской республики в случае, если Израиль отреагирует на ракетный обстрел. В организации добавили, что считают ракетный обстрел Израиля законным ответом на нарушение суверенитета Ирана. Среди причин атаки называют ликвидацию генсека движения «Хезболла» Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

Ранее сообщалось, что борт авиакомпании Red Wings не сел в Тель-Авиве из-за ракетной атаки Ирана.