США заявили, что в ближайшие часы Иран атакует Израиль

США считают, что Иран готовится атаковать Израиль с помощью баллистических ракет в ближайшее время. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника в Белом доме.

Источник подчеркнул, что «прямая военная атака Ирана на Израиль повлечет за собой серьезные последствия для Ирана».

Насколько масштабной может быть атака, неизвестно.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила от США информацию о возможной подготовке Ирана к удару по Израилю, но пока не видит признаков таких действий.

29 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что совершаемые властями Израиля преступления не останутся без ответа. По его словам, Израиль продемонстрировал, что не соблюдает какие-либо международные нормы, ликвидировав генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллу.

При этом официальный представитель МИД республики Насер Канани отмечал, что иранское правительство не планирует отправлять свои войска на помощь Ливану.

Ранее США сообщили о переброске «огромного количества военных сил» на Ближний Восток.