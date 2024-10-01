Украинские войска обстреляли города в ДНР кассетными снарядами

Украинские солдаты обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним 11 кассетных снарядов так называемого «натовского» калибра. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район)», — говорится в заявлении.

В представительстве региона уточнили, что во время этой атаки по городу было выпущено три кассетных снаряда с калибром 155 миллиметров.

Кроме того, в период с 11:45 по 16:05 украинские бойцы нанесли удары по территории ДНР при помощи еще восьми аналогичных боеприпасов. Целью стала не только Горловка, но и Петровский район Донецка.

30 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале написал, что город подвергся атаке со стороны украинских солдат. По его словам, в результате обстрела пострадала женщина 1961 года рождения. В момент удара она находилась на улице Ирины Левченко в Петровском районе.

Ранее в Горловке при обстреле со стороны украинских войск пострадали два человека.