В Сумской области эвакуируют десятки населенных пунктов

Принудительную эвакуацию детей и их родителей объявили в 90 населенных пунктах Сумского района на северо-востоке Украины. Об этом сообщили в Сумском районном совете, передает РИА Новости.

«Объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей из 90 населенных пунктов», — говорится в публикации.

Уточняется, что эвакуацию объявили в Белопольской, Ворожбянской, Николаевской, Краснопольской, Миропольской, Хотинской и Юнаковской общинах.

29 сентября глава администрации граничащей с РФ Сумской области Украины Владимир Артюх заявил, что из региона были эвакуированы более 35 тысяч человек.

25 сентября ракетные войска и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил (ВС) России ударили по местам дислокации украинской армии в Сумской области. Как уточняли в Минобороны РФ, ВС России поразили резервы Вооруженных сил Украины в районах 18 населенных пунктов.

17 сентября сообщалось, что в регионе из-за повреждения инфраструктуры произошли отключения света. Проблемы с электроснабжением зафиксировали в административном центре области, а также Конотопском, Сумском и Ахтырском районах.

Ранее очевидец рассказал о попытках СБУ насильно эвакуировать жителей Новогродовки в Донецкой народной республике.