Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР назвали сроки взятия Угледара

Советник главы ДНР Кимаковский: до взятия Угледара остались считанные дни

close
Evgeniy Maloletka/AP

До освобождения Угледара в ДНР остались считанные дни, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Противник там (в Угледаре - ред.) фактически находится в очень серьезном окружении. Считанные дни - и мы уже можем заявить, что под контролем Российской Федерации», — сказал он.

Известно, что на данный момент украинские войска попали в «мини-котел», сообщил Кимаковский.

Незадолго до этого военный эксперт Борис Рожин сообщил, что российские войска взяли под контроль город Угледар.

30 сентября украинский военный Станислав Бунятов рассказал, что ситуация в Угледаре для ВСУ — очень тяжелая. Он заявил, что украинская армия столкнулась с штурмом города, который проводился со стороны Водяного, Пречистовки и Павловки.

Ранее бывший полковник СБУ раскрыл дальнейшую судьбу ВСУ в Угледаре.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами