В ДНР назвали сроки взятия Угледара

До освобождения Угледара в ДНР остались считанные дни, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Противник там (в Угледаре - ред.) фактически находится в очень серьезном окружении. Считанные дни - и мы уже можем заявить, что под контролем Российской Федерации», — сказал он.

Известно, что на данный момент украинские войска попали в «мини-котел», сообщил Кимаковский.

Незадолго до этого военный эксперт Борис Рожин сообщил, что российские войска взяли под контроль город Угледар.

30 сентября украинский военный Станислав Бунятов рассказал, что ситуация в Угледаре для ВСУ — очень тяжелая. Он заявил, что украинская армия столкнулась с штурмом города, который проводился со стороны Водяного, Пречистовки и Павловки.

Ранее бывший полковник СБУ раскрыл дальнейшую судьбу ВСУ в Угледаре.