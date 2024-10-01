Военный эксперт заявил о взятии Угледара российской армией

Российские войска взяли под контроль город Угледар в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad военный эксперт Борис Рожин.

«Угледар освобожден! Остатки сил противника отошли на север. В городе еще продолжается зачистка. В центральной части города появились наши флаги», — написал Рожин.

Он также опубликовал видео из Угледара, на кадрах которого можно увидеть развевающийся в одном из окон дома российский флаг.

О том, что подразделения ВС РФ заняли центр города, сообщил также военный корреспондент Руслан Татаринов, автор Telegram-канала «Шепот фронта». По его словам, полная зачистка населенного пункта от остатков сил противника займет около недели.

30 сентября украинский военный Станислав Бунятов рассказал, что ситуация в Угледаре для ВСУ — очень тяжелая. Он заявил, что украинская армия столкнулась с штурмом города, который проводился со стороны Водяного, Пречистовки и Павловки.

Также Бунятов сообщил, что дороги возле Угледара усеяны телами украинских военных, которые пытались покинуть город. По словам военнослужащего, ВСУ пытаются уйти небольшими группами по десять человек. Но живыми из них выбираются только четверо-шестеро.

Ранее в Кремле рассказывали о продвижении российских войск в Угледаре.