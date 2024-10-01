Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО признал продвижение российских войск

Генсек НАТО Рютте счел сложной ситуацию для ВСУ и признал продвижение ВС России

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на первой своей пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе назвал ситуацию на Украине сложной и признал продвижение российских военнослужащих, отвечая на вопрос, сможет ли Украина победить. Его слова передает ТАСС.

«Ситуация на поле боя остается сложной, российские войска добились ограниченного продвижения», — отметил он.

Рютте не дал прямого ответа на вопрос, приближаются ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) к победе.

Также он заявил, что в настоящее время НАТО сложно предсказать сроки официального приглашения Украины в альянс.

До этого Рютте заявил, что Украина должна войти в состав НАТО. По словам бывшего премьер-министра Нидерландов, на своем новом посту он намерен нарастить помощь украинской стороне, приблизив ее тем самым к альянсу.

Новым генеральным секретарем НАТО официально стал нидерландец Марк Рютте. 1 октября 2024 года он вступил в должность, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. Чем известен Марк Рютте, как складывалась его карьера, что он говорил о России и Украине и каких действий можно ожидать от него на новом посту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее новый генсек НАТО ответил на вопрос об ударах ВСУ вглубь России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами