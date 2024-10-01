Российские военные за сутки сбили 31 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны России.

Кроме того, российские военные при поддержке боевых самолетов, беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии поразили скопления военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 128-ми районах.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции армия Украины потеряла 646 самолетов, 283 вертолета, 32558 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 18468 танков и другой техники.

Также в Минобороны сообщили, что российские подразделения войсковой группировки «Центр» взяли под контроль село Крутой Яр в Донецкой народной республике и нанесли поражение девяти бригадам ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил мужество российских военных в зоне СВО.