Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные призвали к переговорам с Россией

FT: украинские военные на передовой выступают за переговоры между Украиной и РФ

close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военные, находящиеся на передней линии фронта, выступают за переговоры с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.

«Теперь я за переговоры», — сказал изданию украинский командир по имени Юрий.

По словам военного, его страшит то, что украинский конфликт может затянуться на многие годы. FT отмечает, что другие украинские солдаты тоже призывают к мирным переговорам.

Командир батальона Михаил высказал мнение, что Украине будет сложно вернуться к границам 1991 года.

Также газета пишет, что союзники Украины требуют от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия — территориальные уступки в обмен на членство республики в Североатлантическом альянсе.

30 сентября депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин заявил, что только полный коллапс фронта может заставить Зеленского начать переговоры с РФ. По словам украинского парламентария, в настоящее время разговоров о каких-либо перспективах урегулирования конфликта не ведется.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами