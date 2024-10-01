Украинские военные, находящиеся на передней линии фронта, выступают за переговоры с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.

«Теперь я за переговоры», — сказал изданию украинский командир по имени Юрий.

По словам военного, его страшит то, что украинский конфликт может затянуться на многие годы. FT отмечает, что другие украинские солдаты тоже призывают к мирным переговорам.

Командир батальона Михаил высказал мнение, что Украине будет сложно вернуться к границам 1991 года.

Также газета пишет, что союзники Украины требуют от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия — территориальные уступки в обмен на членство республики в Североатлантическом альянсе.

30 сентября депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин заявил, что только полный коллапс фронта может заставить Зеленского начать переговоры с РФ. По словам украинского парламентария, в настоящее время разговоров о каких-либо перспективах урегулирования конфликта не ведется.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.