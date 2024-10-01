«Хезболла» ударила по израильским военным на границе с Ливаном

Шиитское движение «Хезболла» объявило о ракетном обстреле группы израильских военнослужащих, находившихся в приграничном городе Метула. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что сторонники движения обстреляли скопление израильских солдат из ракетной установки. Других подробностей не приводится.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ограниченных наземных рейдов в южном Ливане против «Хезболлы».

Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных рейдах» в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории. По данным The New York Times, операции проводятся небольшими группами коммандос, однако в случае необходимости на территорию Ливана могут быть введены более крупные силы, которые в последние дни были сосредоточены на границе.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.