Беспилотник атаковал Белгородскую область

Над Белгородским районом в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. В поселке Дубовое поврежден фасад коммерческого объекта.

Информация о последствиях уточняется. В настоящее время все службы работают на месте ЧП, добавил Гладков.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 1 октября российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских дронов над территорией Белгородской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.