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В США указали на инновации в сфере вооружения

Atlantic: западное вооружение ВСУ устаревает на фоне военных инноваций

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Reuters

Западное вооружение, которое поставляют Украине, стремительно устаревает на фоне инноваций в военной сфере. Об этом пишет журнал Atlantic.

«Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки», — говорится в публикации.

В качестве примера авторы публикации привели установки РСЗО Himars, чья эффективность значительно снизилась в ходе российско-украинского конфликта.

До этого Bloomberg писал, что западные страны в настоящее время пытаются найти повод, чтобы сократить финансовую помощь Украине.

Отмечается, что одной из таких стран является Германия. В статье подчеркивается, что немецкое правительство планирует в 2025 году урезать расходы государственного бюджета, связанные с поддержкой Киева.

Также бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно теряют западную технику в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Операция на Украине
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