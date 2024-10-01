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Мать российского бойца рассказала о шантаже спецслужб Украины пытками сына

ТАСС: спецслужбы Украины шантажируют мать бойца ВС РФ, демонстрируя пытки сына

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские спецслужбы пытаются шантажировать сотрудницу Росгвардии по ДНР Валентину Иванченко, демонстрируя пытки ее попавшего в плен сына. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина отметила, что демонстрации издевательств над военнослужащим проходили по видеозвонкам. По словам сотрудницы ведомства, украинские спецслужбы несколько раз связывались с ней.

«Я слышала, как его били, он кричал: «Мамочка, помоги, сделай что-нибудь, сделай, что тебе говорят». И все. Потом они пропадали на время. Звонили несколько раз. Его били электрошокером, показали мне его с полуобнаженным торсом. Мне говорили, что если я не сделаю то, что они говорят, то сына я больше не увижу», — сказала Иванченко.

Сотрудница Росгвардии добавила, что подобными методами украинская сторона пытается получить от нее внутреннюю документацию ведомства и списки личного состава. На выполнение задание ей отвели не более суток, но женщина пыталась растянуть это время.

В мае донецкая правозащитница Ирина Вихорева сообщила, что ЕСПЧ начал процесс «Резников против Украины» в связи с пытками российского плененного военного Дениса Резникова в зоне СВО. По ее словам, делом также займется Европейский комитет по предотвращению пыток.

Ранее Украину и Россию призвали обеспечить защиту военнопленных.

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