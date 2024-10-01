Российский офицер рассказал, какие трудности возникли при штурме Угледара

Превосходство Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беспилотниках вызвало затруднения в ходе штурма российской армии в окрестностях Угледара Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал командир стрелкового полка с позывным «Одиссей».

«Город находится на высоте, и, кроме постоянно висящих в небе разведывательных дронов, на многоэтажках стояли и где-то до сих пор продолжают висеть стационарные камеры», — сказал военный.

Одиссей добавил, что украинские камеры отслеживали перемещения российские военнослужащих. Однако ситуация в городе существенно изменилась в последние недели, чему способствовала слаженная работа всех задействованных подразделений, подчеркнул военный.

Командир полка отметил, что в настоящее время некоторые штурмовые группы уже зашли на окраины Угледара. По его словам, российские войска пытаются закрепиться на занятых позициях.

Накануне украинский военный Станислав Бунятов рассказал, что ситуация в Угледаре для ВСУ «очень тяжелая». Он заявил, что армия Украины столкнулась со штурмом города, который проводился со сторон Водяного, Пречистовки и Павловки.

Ранее солдат ВСУ указал на невозможность эвакуации из Угледара и тяжелые городские бои.