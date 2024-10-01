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Восемь беспилотников сбиты над регионом России за ночь

Минобороны: восемь дронов ВСУ сбиты над Белгородской областью за ночь

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MOD Russia/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили восемь украинских дронов над территорией Белгородской области. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, таким образом были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористические атаки на российские объекты с применением дронов самолетного типа.

В ночь на 29 сентября украинский дрон попал в жилую пятиэтажку в центре Курска, расположенную в 100 метрах от городской администрации. В Воронеже беспилотник также упал на жилое здание. В доме возник пожар, но его оперативно локализовали. Всего за указанную ночь над Россией сбили 125 БПЛА. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил России», военный эксперт Борис Джерелиевский, комментируя массовый налет украинских дронов на РФ, отметил, что Запад пока не дал Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, поэтому Киев будет пытаться это компенсировать с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее украинский радиотехнолог пожаловался на превосходство РФ в борьбе с дронами.

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