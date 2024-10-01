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Пентагон заказал ракеты с новыми ядерными боеголовками

Пентагон выделил $2,1 млрд на производство ракет и ядерных боеголовок к ним

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«Газета.Ru»

Министерство обороны США выделило $2,1 млрд на производство баллистических ракет и ядерных боеголовок. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

В документе говорится, что контракт на сумму более $2,1 млрд достался компании Lockheed Martin. По нему будут изготовлены предназначенные для запуска с подводных лодок ракеты Trident II D5 и боеголовки к ним. Работы по контракту планируется завершить к концу сентября 2029 года.

Одновременно Пентагон выделил Lockheed Martin свыше $1,16 млрд для разработки систем установки ракет и навигационных узлов на подводных лодках. Контракт должен быть закрыт в начале осени 2031 года.

Накануне стало известно, что Россия не намерена подписывать новое соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее в США заявили, что не видят «заинтересованности Путина» в диалоге по ДСНВ.

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