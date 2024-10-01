Хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Тель-Авива

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» запустили баллистическую ракету в направлении израильского города Тель-Авив. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Запуск состоялся в ночь на вторник, отмечает издание.

26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля. Он также сообщил, что ситуацию изменит применение модернизированной баллистической ракеты «Палестина-2», которая является «значительным достижением» и ее использование знаменует собой пятый этап военной поддержки Газы.

На следующий день появилась информация о том, что хуситы нанесли удар по Тель-Авиву с использованием ракеты «Палестина-2».

Незадолго до этого Абдель Малик аль-Хуси заявил, что движение «Ансар Аллах», контролирующее север Йемена, обладает военным арсеналом, превосходящим потенциал ряда стран.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.